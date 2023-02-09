ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 12.391 ألف قتيل

2023/02/09 | 11:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية

"آفاد" ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في

تركيا إلى نحو 12400، والمصابين إلى 62914.

وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد

الضحايا في الساعات والأيام القادمة،

نظرا لوجود الآلاف

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