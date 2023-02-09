النزاهة تضبط (٦) مسؤولين وموظفين في نينوى بتهمة الاحتيال والنصب والتسبب بإضرار المال العام

2023/02/09 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط (٦) مسؤولين ومُوظَّفين في محافظة نينوى؛ لإقدامهم على تنظيم عشرات المعاملات الوهميَّة لصرف مبالغ ماليَّة بطريق الاحتيال والنصب؛ ممَّا تسبَّب في الإضرار بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى من ضبط كلٍّ من المعاون الإداريِّ ومسؤول شعبة الموارد البشريَّة ومحاسب في مديريَّة ماء نينوى، فضلاً عن مسؤول الشعبة القانونيَّة وحقوقيٍّ ومُدقّقٍ في شركة التجهيزات الزراعيَّة – فرع نينوى، مُشيرةً إلى اشتراكهم في الاحتيال والنصب على مُوظَّفين في مُديريَّة ماء المُحافظة، وتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ؛ لصرف مبالغ ماليَّةٍ والتسبُّب بالإضرار بالمال العام.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ المُتَّهمين أقدموا – بالاشتراك والتواطؤ – على أخذ بصمات مُوظَّفين في مُديريَّة ماء نينوى لا يجيدون القراءة والكتابة على كفالاتٍ وتعهُّداتٍ لمُعاملات تجهيز معدَّاتٍ زراعيَّةٍ وهميَّةٍ بطريقة النصب والاحتيال، لافتة أنَّهم أوهموا المُوظَّفين بأنَّ البصمات المأخوذة؛ هي لإضافة خدمة العقد لمُدة سنتين.

وأردفت إنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، أسفرت أيضاً عن ضبط (٣٩) معاملة، لتجهيز الفلاحين بمعدَّاتٍ زراعيَّةٍ بــ(٠٤٩، ٠٦٨، ٣٦٧، ١) مليار دينارٍ عراقيٍّ.ونوَّهت بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.

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