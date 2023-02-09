2023/02/09 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير “وصل، صباح اليوم، الى أبو ظبي في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى”.

وأضاف البيان: “جرت للسوداني مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف”.

وتابع، أن “السوداني سيجري سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات، للبحث في توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يصل الإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يصل الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).