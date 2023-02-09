2023/02/09 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، الخميس، عن تسليم قانون الانتخابات، إلى رئيس مجلس النواب. وقال الجبوري في تدوينة تابعها / المركز الخبري الوطني/: إن “قانون الانتخابات سُلم إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري: قانون الانتخابات سُلم إلى رئيس مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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