2023/02/09 | 11:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تمكُّن ملاكاتها من ضبط 6 مسؤولين ومُوظَّفين في محافظة نينوى؛ لإقدامهم على تنظيم عشرات المعاملات الوهميَّة لصرف مبالغ ماليَّة بطريق الاحتيال والنصب؛ ممَّا تسبَّب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط 6 مسؤولين وموظفين في نينوى بتهمة الاحتيال المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط 6 مسؤولين وموظفين في نينوى بتهمة الاحتيال) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط 6 مسؤولين وموظفين في نينوى بتهمة الاحتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).