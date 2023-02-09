إليكم الأسباب وراء قوة تدمير الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

2023/02/09 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منها خط صدع قوي ودرجات حرارة منخفضة وتوابع ونقص في البنية التحتية ومحدودية المساعدات.تقوم سلمى عبد العزيز مراسلة CNN في تقريرها المصور، بتفصيل الأسباب التي جعلت هذا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مدمرًا ومميتًا للغاية وما العوامل التي قد تُسهم في ارتفاع عدد القتلى في أعقابه.

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