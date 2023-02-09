بالصور.. محافظ واسط يشرف على الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام الكاظم (ع)

2023/02/09 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

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محافظ واسط يشرف على الخطة الامنية الخاصة بزيارة الامام الكاظم (ع) المركز الخبري الوطني.

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