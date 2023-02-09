2023/02/09 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن فادي الأطرش، اليوم الخميس، أن الأردن يغطي 10 بالمئة من حجم السوق العراقية فيما يخص الأدوية البشرية.وقال الأطرش في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يستورد أدوية بشرية بنحو 100 مليون دولار من الاردن خلال عام المركز الخبري الوطني.

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