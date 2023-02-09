2023/02/09 | 12:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: عبد الامير الماجدي لا اعتقد ان الدستور العراقي كتب بعناية ودراية...

ظهرت المقالة الدستور الحائر أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدستور الحائر) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدستور الحائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).