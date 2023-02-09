اجتماع أمني لمتابعة عمل السيطرات ومنع تهريب الدولار في بغداد

2023/02/09 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنترأس وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً لمتابعة عمل السيطرات ومنع تهريب الدولار في العاصمة بغداد، فيما شدد على محاسبة مهربي الدولار.

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