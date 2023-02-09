شاهد .. السوداني يصِل الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية

2023/02/09 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

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وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الى أبو ظبي في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى

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