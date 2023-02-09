رئيس هيئة الحج والعمرة يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي

2023/02/09 | 13:23 - المصدر: قناة التغيير

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منذ 57 دقيقة

استقبل رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي وزير الحج والعمرة السعودي د.



توفيق الربيعة والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي

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