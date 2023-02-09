بعد الوساطة الامريكية.. الأردن تعلن إطلاق

2023/02/09 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت صحيفة جوردان نيوز الرسمية الناطقة بالإنكليزية، اليوم الخميس، ان السلطات الاردنية باشرت بتطبيق الاتفاق الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، لتحسين التعاون الاقتصادي وإقامة "شراكة اقتصادية" مع العراق.

وأشارت الصحيفة بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، الى أن "الوفد الأردني الذي التقى بالمسؤولين العراقيين، يوم أمس الأربعاء، وضم وزراء الصناعة، التجارة والاشغال، خلص الى الاتفاق على قيام البلدين بالعمل "بجدية غير مسبوقة" لتحقيق الشراكة الاقتصادية واشراك الجانب المصري لتطبيق مخرجات القمة الثلاثية فيما يتعلق بجوانب دمج الصناعة وتحقيق الامن الغذائي، الامر الذي باشرت السلطات الأردنية بتطبيقه اليوم، بحسب قولها.

وبحسب ما أوضحت (بغداد اليوم)، في وقت سابق، فأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، هاتف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منتصف الأسبوع بحضور ملك الأردن، حيث بحث بايدن مع الطرفين تطوير العلاقات بينهما وإطلاق العمل بالربط الشبكي الكهربائي، وتحقيق "شراكة اقتصادية" بين البلدين.

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