التحالف الدولي يُمهل البيشمركة 6 أشهر لإنهاء انقساماتها والولاءات الحزبية

2023/02/09 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر سياسي مطلع، الخميس، عن تهديد التحالف الدولي بـ"قطع المساعدات المالية والعسكرية" عن قوات البيشمركة في حال عدم دمج القوتين المنقسمتين في تشكيل واحد والابتعاد عن الولاءات الحزبية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم )، إن "التحالف الدولي هدد بقطع المساعدات عن قوات البيشمركة في حال لم تندمج قوات 70 وقوات 80 وتصبح قوة رسمية واحدة".

وأضاف أن "التحالف حدد مهلة 6 أشهر لتوحيد القوات وجعلها قوات رسمية تابعة لحكومة إقليم كردستان وأن لا تتبع القيادات الحزبية في الإقليم".

ويقدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية مساعدات عسكرية ومالية للقوات العراقية بضمنها البيشمركة منذ سنوات لتعزيز قدراتها في مواجهة تنظيم "داعش".

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