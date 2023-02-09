وسط منافسة مع ChatGpt.. بداية محرجة لروبوت الدردشة الخاص بغوغل

2023/02/09 | 13:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت غوغل إعلانا عبر الإنترنت قدم فيه روبوت الدردشة بارد إجابة غير دقيقة.وجاء في مقطع فيديو لتطبيق الذكاء الاصطناعي وهو يصف برنامج الدردشة الآلي بأن من شأنه أن يساعد في تبسيط الموضوعات المعقدة.

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