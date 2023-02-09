إيران تتقدم بشكوى ضد أمريكا لانتهاكها قواعد منظمة الطيران المدني الدولي

2023/02/09 | 13:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إيران تقديم شكوى لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” ضد الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها قواعد المنظمة وتعطيل صفقة الحصول على طائرات من شركة “ATR” الإيطالية.واتهمت إيران أمريكا بالعمل على وقف استلام عشر طائرات من شركة “ATR” كان قد تم الاتفاق على الحصول عليها في إطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).وقال […]

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