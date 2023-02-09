العراق يحصد 15 وساماً في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارلمبية بتونس

2023/02/09 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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احرز منتخبنا الوطني لالعاب القوى البارالمبي المركز الثاني في منافسات بطولة الجائزة الكبرى بحصيلة بلغت 15وساما ملونا بعد ان نال البلد المنظم لقب البطولة التي اختتمت في تونس بمشاركة 18منتخبا اسيويا وافريقيا واوربا.

وقال عضو المكتب التنفبذي للجنة البارالمبية ورئيس اتحاد العاب القوى البارالمبي مهدي باقر في بيان إن “حصيلة اليوم الثالث والاخير كانت سبعة اوسمة متنوعة 3 اوسمة خطف كل من عبد الستار سلمان في فعالية 400م لفئة t36 ونادر براهيم في فعالية 400م لفئة t46 وحسين حسن في فعالية رمي الرمح f57”.

وأضاف أن “الاوسمة الفضية الثلاثة فقد كانت من نصيب علي مبارك في فعالية 400 م لفئة t38 ومحمد فهد في فعالية 400م t11 ومحمد طالب في فعالية دفع الثقل لفئة f35″، مبيناً أن “الوسام البرونزي كان من نصيب ولدان نزار في فعالية رمي الرمح f41”.

وبهذه الاوسمة اصبحت غلتنا من الاوسمة 15 وساما متنوعا 8 ذهبية و5 فضية وبرونزيتان.

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