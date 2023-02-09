رئيس مجلس الوزراء يبدأ زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة

2023/02/09 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، الى أبو ظبي في زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى.

وجرت للسوداني مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن من قبل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضمنت عزف النشيد الوطني لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف.

وسيجري رئيس مجلس الوزراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في الإمارات، للبحث في توطيد التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلا عن تنسيق الجهود والمواقف إزاء القضايا والتحديات الإقليمية والدولية.

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