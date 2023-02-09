2023/02/09 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مراسيم استقبال رسمية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دولة الإمارات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مراسيم استقبال رسمية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دولة الإمارات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مراسيم استقبال رسمية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في دولة الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).