2023/02/09 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ، اليوم الخميس ، توجيهات جديدة بخصوص المضاربين بالعملة وتهريب الدولار.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “الشمري، ترأس اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات جديدة من وزير الداخلية بخصوص المضاربين بالعملة وتهريب الدولار المركز الخبري الوطني.

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