2023/02/09 | 14:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، مذكرة قبض بحق المطرب “مرتضى العبودي” بتهمة “المحتوى الهابط”.وبحسب وثيقة صادرة عن رئاسة المحكمة حصل عليها / المركز الخبري الوطني/، فإنه تقرر “اصدار مذكرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صدور مذكرة قبض بحق احد مطربي النوادي الليلية بتهمة ‘المحتوى الهابط’ المركز الخبري الوطني.

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