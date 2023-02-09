قيادات نسائية..اكتشف عدد رئيسات الدول أو الحكومات حول العالم

2023/02/09 | 14:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جميع أنحاء العالم، تتنافس النساء على المناصب السياسية بشكل لم يسبق له مثيل، ويتحدثن علنًا ضد التحرش والتمييز، ويفزن بمقاعد على طاولة القرار.

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