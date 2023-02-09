لماذا فشلت زيارة لافروف لبغداد..!!

2023/02/09 | 14:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الجبار الجبوري في زيارة إستثانية لافتة ،إستهلّها من أربيل ، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يحمل ملفات عديدة ،تخصّ الشأن الإقتصادي والسياسي والأمني،فماذا يريد لافروف من بغداد، وماهو...أكمل القراءة ←

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