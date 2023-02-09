تطورات مقلقة .. خُمس سكان العرب في الشرق الاوسط ومنطقة اخرى معرضون لخطر زلازل مدمرة!

2023/02/09 | 14:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

مخاطر الزلازل والهزات الأرضية وإن تبدو اليوم وطأتها ضعيفة وبالكاد يشعر بها السكان العرب، إلا أنها تبقى مخاطر متحركة ومباغتة، لا يمكن التنبؤ الدقيق بها وتستدعي رفع الحيطة مستقبلا.

ويشير المعهد الجيولوجي البريطاني وكذلك هيئة المسح الجيولوجية الأميركية إلى ثلاثة أحزمة تقع فيها معظم ...

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