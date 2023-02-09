2023/02/09 | 14:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري، الخميس، 9 شباط، 2023،...

ظهرت المقالة الحكمة: قانون الانتخابات سلم إلى رئيس مجلس النواب أولاً على المسلة.

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