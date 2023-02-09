2023/02/09 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 35 دقيقة

البرلمان يرفع جلسته

منذ 17 ساعة

واتساب تطلق ميزات جديدة..



إليك التفاصيل

منذ يومين

إجراءات حكومية لتشغيل العاطلين

منذ يومين

غوغل تفاجئ العالم

منذ 3 أيام

سامسونج إليكترونيكس تطلق حملة خاصة في العراق

منذ 4 أيام

طقطقة المفاصل قد تكون مؤشرا على أمر خطير

منذ 5 أيام

واتساب يضيف خدمة موجودة في “تلغرام” منذ وقت طويل

منذ 6 أيام

“مبلغ مفاجئ”..



(آيفون 1) غير مستخدم في مزاد علني

منذ 7 أيام

خبراء تغذية ينصحون بـ7 اطعمة لتقليل الاصابة بسرطان الدماغ

منذ 7 أيام

“اكتشاف مذهل”..



علماء آثار يعثرون على ثلاجة عمرها 5 آلاف عام في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة تنفي قطع الطرق بمناسبة الزيارة الرجبية بدءا من الغد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة تنفي قطع الطرق بمناسبة الزيارة الرجبية بدءا من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).