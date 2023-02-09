الذهب يرتفع لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات اليوم

2023/02/09 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

شهدت أسعار معدن الذهب ارتفاعات متتالية لليوم الرابع على التوالي بتعاملات اليوم الخميس، مدعومة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بسبب تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي.

أسعار الذهب الآن:

ارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.32% وسجلت ما يقرب من 1,881.53دولارا للأوقية، وأيضا شهدت عقود الذهب الآجلة صعودا بمعدل 0.12% ووصلت إلى 1,893.00 دولارا للأوقية.

لماذا واصلت أسعار الذهب الصعود لليوم الرابع؟!

كانت لتصريحات بعض صانعي السياسة لدى الفيدرالي الأمريكي جون ويليامز وليزا كوك بشأن أسعار الفائدة الاجتماعات القادمة، تأثيرا واضحا على أداء مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة مكونة من ست عملات أجنبية رئيسية أخرى، وهوما ساعد أسعار الذهب على مواصلة الصعود بتعاملات اليوم، نظرا لوجود علاقة عكسية بين الدولار والذهب ، فإن ضعف الدولار يزيد جاذبية السلع المقومة به وبشكل خاص الذهب ، حيث سجل مؤشر الدولار تراجعا بمعدل 0.36% ووصل إلى 102.910نقطة تقريبا.

وفي هذا الإطار، صرحت كوك عضو الفيدرالي الأمريكي بأنه من المناسب الآن التحرك بخطوات أصغر حول أسعار الفائدة ورفعها بوتيرة أقل، وهذا بدوره ينعكس سلبا على أداء الدولار ويسفر عنه صعود بأسعار الذهب ، وأثرت أيضا تصريحات ويليامز على الدولار، حيث يرى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماع مارس، مشيرا إلى أنه هو المقدار الأنسب بالوقت الحالي لأنه يتيح للفيدرالي الأمريكي قابلية لتقييم الأسعار بسهولة أكبر، مما أثر بالإيجاب على أسعار الذهب.

وبنفس الوقت، وجدت أسعار الذهب بعض الدعم وسط تراجع عوائد السندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، في ظل انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، حيث تراجعت عوائد سندات لأجل 10 سنوات بمعدل 0.85% مسجلة نحو 3.605 نقطة تقريبا، مما ساعد الذهب على مواصلة الزخم الصعودي.

ويُذكر أن عوائد السندات الأمريكية تعتبر من الملاذات الأمنة التي يلجأ إليها المستثمرون بحالات عدم اليقين الاقتصادية، مما يعني أن تراجعها في أغلب الأحيان يدفع المستثمرون لمعدن الذهب كونه ملاذا أمنا أيضا، وبهذه الحالة ساهم تراجع عوائد السندات الأمريكية إلى ارتفاع أسعار الذهب.

أسعار المعادن الأخرى:

شهدت عقود معدن الفضة الفورية صعودا بنسبة 0.47% وسجلت حوالي 22.42 دولار للأوقية، وسجلت عقود معدن البلاتينيوم ارتفاعا بنحو 0.72% وسجلت حوالي 981.38 دولار للأوقية، كما صعدت عقود معدن البلاديوم بنسبة 1.04% وسجلت حوالي 1,669.27 دولار للأوقية.

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