وزير العمل يكشف حصيلة حملة

2023/02/09 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس، حصيلة حملة "ابشر يالفقير"، فيما لفت الى ان الوزارة اكملت اجراءات بحث 204 آلاف اسرة خلال 16 يوما منذ انطلاق حملة البحث الكبرى في 15-1-2023.

ونقل بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلقته (بغداد اليوم)، عن الأسدي قوله،" نعلن فتح واجهة التقديم الالكتروني للشمول بالحماية الاجتماعية في 20-2-2023 لشريحتي اليتامى، والنساء حسب الفئات الآتية، الارملة، المطلقة، زوجة المفقود، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء، اسرة النزيل او المودع (إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية)".

وأكمل البيان، أن" الوزارة أرسلت الوجبة الاولى من بيانات اليتامى الى وزارة التخطيط التي تشمل بحدود 2500 يتيم، وسيتم اصدار البطاقات الذكية، وصرف مبالغ الاعانة لهم خلال هذا الشهر.

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