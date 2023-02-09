رئيس الجمهورية يعتزم زيارة واسط ويؤكد: سأتبنى مشروعها كعاصمة زراعية للعراق

2023/02/09 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، عن عزمه زيارة محافظة واسط قريبا، مؤكدا تبنيه لمشروعها كعاصمة زراعية للعراق.

واستقبل الرئيس رشيد، في قصر بغداد، محافظ واسط محمد جميل المياحي، وفقا لبيان مكتبه الذي تلقته (بغداد اليوم)، فيما استمع إلى حديث مفصل قدمه المحافظ عن واقع المحافظة الخدمي، والاقتصادي.وأكّد رشيد، ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي الذي يمثل العصب الأساس في المحافظة، حيث تطرق فخامته إلى الواقع الزراعي في المدينة، مشيراً إلى أهمية إيلاء موضوع المياه اهتماما أكبر من أجل نجاح الخطط الزراعية.

ولفت الرئيس إلى أن الهدر والتجاوز على الحصص المائية أمر غير مقبول مطلقا، وهناك توزيع غير عادل للمياه، ونحتاج إلى إدارة جيدة للموارد المائية وعلى الجميع تحمل المسؤولية والتعاون والعمل المشترك لتجاوز شحة المياه، مشيرا إلى أنه سيزور محافظة واسط بأقرب فرصة للاطلاع على واقع المحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين، فيما نوه إلى ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق التطور والانتعاش في مرافق المدينة وبما يسهم في تطور الخدمات وتأهيل البنى التحتية.

وبحسب البيان، قدم المحافظ شكره للرئيس وامتنانه لمتابعته واهتمامه بأوضاع محافظة واسط، معربا عن أمله أن يتبنى فخامته مشروع واسط عاصمة العراق الزراعية، فيما أكد رئيس الجمهورية تبنيه ودعمه هذا المشروع بشكل كامل.واضاف المحافظ، أن المحافظات تحتاج إلى الدعم والاهتمام للنهوض بالبنى التحتية وبما يتناسب مع واقع العراق ومكانته.

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