العبايجي يعلن قرب التشغيل التجريبي لمطار كربلاء الدولي

2023/02/09 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن العبايجي، قرب التشغيل التجريبي لمطار كربلاء الدولي.وأشار العبايجي خلال استقباله رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية الى ان “المشاريع التي تنفذها العتبة الحسينية المقدسة […]

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