2023/02/09 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك بين العراق والامارات.وقالت وكالة الانباء الاماراتية (وام) في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني وبن زايد يبحثان التعاون الاقتصادي والتسويات السلمية لأزمات المنطقة المركز الخبري الوطني.

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