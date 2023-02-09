2023/02/09 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، القبض على المديرة العامة الأسبق للمصرف العراقي للتجارة بعد إدانتها بفساد مالي وإداري.

وقالت دائرة الاستراداد في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المدانة الهاربة ألقي القبض عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسبق أن نظمت الدائرة ملفات استرداد بحقها".

وأشارت إلى أنها أرسلت 17 ملف استرداد إلى الادعاء العام لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّة.

وأضافت أن "المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ، وهذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق بقضايا فساد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق بقضايا فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).