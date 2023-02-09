السعودية تستجيب لطلب العراق بزيادة حصته بمقاعد الحج

2023/02/09 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، إضافة 10 آلاف مقعد لحصة العراق من الحجيج.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة والوفد المرافق له.

وأشار رئيس الجمهورية إلى "العلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مجال الاستثمار وبما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين".

وأكد عبد اللطيف جمال رشيد أن "العراق يتطلع لزيادة حصته من مقاعد الحجاج وبما يتلاءم مع تعداد نفوس العراق.

بدوره أكد وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية بـ"زيادة ما يقارب العشرة آلاف مقعد لحصة العراق المقررة من الحجاج".

وأعرب توفيق الربيعة عن "دعم بلاده لأمن واستقرار العراق ودوره المحوري في المنطقة"، مؤكداً "حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

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