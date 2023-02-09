السوداني للرئيس الإماراتي: مستعدون لبناء شراكات اقتصادية متميزة

2023/02/09 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات التي وصلها اليوم الخميس.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المثمر في مختلف المجالات والصعد، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد السوداني، أن "تلبيته هذه الدعوة تأتي تعبيراً وتوثيقاً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيداً للتطلعات المشتركة إلى تنميتها".

وأشار إلى "استعداد الحكومة للتعاون في مجالات عدّة، وبناء شراكات اقتصادية متميزة تعود بالنفع على شعبي البلدين".

من جانبه، أكد آل نهيان، أن "الإمارات تأمل في إيجاد علاقات متميزة مع الحكومة الحالية، نحو المزيد من التعاون البنّاء والتكامل الاقتصادي".

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