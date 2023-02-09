النزاهة تعلن القبض على المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الأسبق حمدية الجاف

2023/02/09 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، إلقاء القبض على المُدير العامِّ الأسبق للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI)، على خلفيَّة إدانتها في عددٍ من قضايا الفساد الإداري والمالي، مبينة أن ذلك جاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الإمارات.

وذكرت دائرة الاسترداد في الهيئة، بحسب بيان للهيئة، أنه "سبق أن نظَّمت ملفات استرداد بحقِّ المُدانة الهاربة التي تمَّ إلقاء القبض عليها في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة"، مُبيِّنةً أنَّه "تمَّ إرسال (17) ملف استرداد إلى رئاسة الادّعاء العام؛ لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية تسليم المُدانة بالطرق الدبلوماسيَّـة".

وأضافت الدائرة، أن "المدانة أحدثت ضرراً بالمال العام أثناء تسنُّمها منصب المدير العام للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بلغ مقداره (1,116,024,788) مليار دولار أمريكي و(90،786,020.500) مليار دينارٍ عراقيٍّ"، مُنوِّهةً بأنَّ "هذه المبالغ تمَّ تحديدها في القرارات الجزائيَّة الصادرة عن المحاكم المُختصَّة بحقِّ المُدانة الهاربة".

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