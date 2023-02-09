سوق العراق ينخفض بأكثر من 1% ويتداول 7 مليارات سهم

2023/02/09 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، الخميس، مؤشرات التداول الاسبوعية للأسهم العراقية.

وذكر السوق في بيان أن "عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بلغ أكثر من (7) مليار سهم"، مضيفا ان "قيمة الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (8) مليار دينار".

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على "(612.21) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (602.95) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (1.54%) عن اغلاقه في اول الجلسة".

ونفذت خلال الأسبوع "أكثر من (2800) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق".

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