شاهد بالفيديو.. العراق يرسل طائرة محملة باطنان من المواد الاغاثية العاجلة بعد موجة الزلازل

2023/02/09 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iV7UuSJdv04

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