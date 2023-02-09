من كان هذا حاله تقوضت آماله!

2023/02/09 | 16:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو كانت هناك عبارة واحدة تلخص المعضلة التي تواجه معظم المجتمعات العربية والاسلامية اليوم وربما تشرح بعض أسباب تخلفها، فهي إقحام الدين في المجال العام.

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