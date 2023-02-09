الزراعة: تخصيص نحو 5 آلاف درجة وظيفية للأطباء البيطريين

2023/02/09 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، تخصيص نحو 5 آلاف درجة وظيفية خصصت للأطباء البيطريين، تم شمولهم بالتدرج الوظيفي وبالتعيين على الملاك الدائم، لحاجة الوزارة الفعلية لتخصصاتهم.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزاعي، للوكالة الرسمية أنه “منذ تسلم الوزير عباس جبر العلياوي مهامه كوزير للزراعة، بذلت جهود كبيرة لاجل تعيين الأطباء البيطريين في الوزارة والدوائر الساندة لها”.

وأضاف،أنه “تمّت مخاطبة الجهات المعنية من مجلس الخدمة الاتحادي، ووزارة المالية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وآخرها الكتاب الذي وجه لمكتب رئيس مجلس الوزراء، بأهمية وضرورة شمول 4937 طبيباً بيطرياً بالتعيين للحاجة الماسة إلى خدماتهم”، لافتا إلى أن “القضية تبنتها وزارة الزراعة وتبناها الوزير شخصيا، وان قضيتهم تأتي من باب الاستحقاق لهم ولحاجة الوزارة الفعلية لتخصصاتهم ولخدماتهم”.

وأكد الخزاعي، أن “موازنة العام الحالي ستتضمن تعيين هذا العدد من الأطباء البيطريين بما يعود بالنفع على وزارة الزراعة ودوائرها أولا ونيل استحقاقهم العادل في التثبيت على الملاك الدائم ثانيا”.

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