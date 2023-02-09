خسائر زلزال تركيا قد تصل إلى 4 مليارات دولار

2023/02/09 | 16:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” في تقرير لها، إنه “من الصعب تقدير الخسائر الاقتصادية التي وقعت بعد الزلزالين المدمرين في تركيا بسبب تطورات الوضع، إلا أنها قد تتجاوز ملياري دولار، ومن الممكن أن تصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر”.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” للانباء، اليوم الخميس، بأن الخسائر المغطاة بالتأمين ستكون أقل بكثير، بنحو مليار دولار، بسبب قلة التغطية التأمينية في المناطق المتضررة.

ولا تتوقع مؤسسة “فيتش” أن تتأثر سندات الكوارث بشكل كبير، نظراً لأن مخاطر الزلازل المغطاة تقتصر في الغالب على منطقة اسطنبول.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 12 ألفاً و 873 قتيلاً، و 62 ألفا و 937 جريحاً، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلاً عن هيئة الكوارث التركية “آفاد”.

وضرب المنطقة زلزال بقوة 7.7 درجة في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين الماضي، وفقاً لقياسات أجراها مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد).

ثم أعقبه في وقت الظهيرة، زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، والذي تم قياسه في البداية عند 7.5 درجة، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية منذ ذلك الحين.

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