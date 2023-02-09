تحديات عديدة تواجه دول الخليج للانتقال للطاقة المتجددة مع استمرار اعتمادها على صادرات النفط والغاز

2023/02/09 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنه الموضوع الرائج في دول مجلس التعاون الخليجي..أعلنت جميع الدول الست عن خطط لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والانتقال إلى المزيد من أشكال الطاقة المتجددة.ويزداد التحدي في الخليج بسبب اعتماد الدول على صادرات النفط والغاز.

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