الأكاديمية الفرنسية تستضيف العضو الجديد فيها الروائي ماريو فارغاس يوسا

2023/02/09 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا في عواتيمالا سيتي في 3 كانون الأول/ديسمبر 2019 © ا ف ب/ارشيف أورلاندو إسترادا باريس (أ ف ب) – تستضيف الأكاديمية الفرنسية الخميس الكاتب ماريو فارغاس يوسا الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2010، وأول من يحصل على عضويتها رغم كونه لم يكتب مباشرة بالفرنسية.وانتُخِب الكاتب البيروفي الإسباني البالغ […]

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