2023/02/09 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ يتصافحان خلال قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا بتاريخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 © ا ف ب سول لويب بكين (أ ف ب) – نددت الصين الخميس بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن “اللامسؤولة إطلاقاً”، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تدين تصريحات جو بايدن “اللامسؤولة إطلاقا” حول شي جينبينغ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تدين تصريحات جو بايدن “اللامسؤولة إطلاقا” حول شي جينبينغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).