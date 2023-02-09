حوار مع القاص نجمان ياسين: هكذا أنشأت حكايتي

2023/02/09 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدير الجبوري- الموصل كاتب وقاص عراقي موصلي تاريخه حافل بالمنجز والعطاء الثر وعندما تراه تتقافز في ذاكرتك كل انجازاته المضيئة وعندما تتحدث اليه تشعر وكانك عثرت على كنز معرفي مميز وقاموس من الفنون والآداب ولاتملك ازاء هذا العطاء سوى الوقوف احتراماً لمسيرته الادبية الطويلة..الدكتور القاص نجمان ياسين الذي كنت أنوي الاستعانة بسيرته […]

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