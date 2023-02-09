وزير الصناعة: المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن في طور الإعلان إلى مطور عالمي

2023/02/09 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وقع العراق والأردن، الخميس، 16 مذكرة تفاهم في إطار سعي البلدين لعلاقة تكاملية تخدم مصالح الشعبين.

وقال بيان لوزارة الصناعة والمعادن، إن "وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسـف الشمالي ترأسا أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة العراقية الأردنية المُشتركة بحضور وزير الموارد المائية ووكلاء ومُمثلي الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة من كلا البلدين، بهدف تعزيز العلاقات والروابط التأريخية التي تربط البلدين ومجالات التعاون المشترك في القطاعات كافة".

وذكر النجم بحسب البيان، أن" الدورة الحالية للجنة تكسب أهمية خاصة كونها تُتوج عمل الدورات السابقة والتوصل فيها إلى نتائج ملموسة في مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة التي بطور الإعلان إلى مطور عالمي بعدَ جهد وعمل دؤوب للوزراء والمسؤولين السابقين إضافة إلى التوصل إلى المراحل النهائية في مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني ومشروع الربط الكهربائي وغيرها"، مؤكداً "رغبة القطاع الخاص العراقي والأردني بالعمل المشترك من أجل توطين الصناعات بين البلدين".

وأكد النجم على ضرورة "التواصل بين الوزارات والجهات ذات العلاقة في كلا البلدين لمتابعة ما تم مناقشته والاتفاق عليه خلال هذه الدورة".

من جانبه، بين وزير الصناعة الأردني أن" العلاقة بين العراق والأردن علاقة استراتيجية مُميزة وأنَّ هناك رغبة حقيقية للاستمرار بهذه العلاقة التأريخية من أجل تحقيق مشاريع واعدة تخدم البلدين".

وتابع البيان، أن "الاجتماع استعرض برامج واتفاقات التعاون التي تم التوصل إليها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وخاصة في مشروع المدينة الاقتصادية والتوافقات في مجالات الصحة والطاقة والتربية والكهرباء والمياه والثقافة وغيرها".

ولفت البيان إلى، أن" الاجتماع شهد توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين في مختلف المجالات ومحضر الاجتماع لغرض تعميق الشراكة في شتى المجالات".

وختم البيان، أن" النجم أعلن في مؤتمر صحفي إنهاء أعمال اللجنة العراقية الأردنية التي استمرت اجتماعاتها على مدى يومين لمناقشة العديد من القضايا القطاعية وتوقيع 16 مذكرة تفاهم في إطار سعي البلدين لعلاقة تكاملية تخدم مصالح الشعبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة: المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن في طور الإعلان إلى مطور عالمي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة: المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن في طور الإعلان إلى مطور عالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).