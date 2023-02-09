الإعمار: لا بد من دخول القطاع الخاص في مشاريع إنشاء الطرق وتشغيلها

2023/02/09 | 17:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الخميس، عن التوجه لإشراك القطاع الخاص في مشاريع إنشاء طرق، فيما أشارت إلى أنها تواجه مشكلة في تشغيل الطرق بعد إنجازها.

وقال مدير عام الطرق والجسور في الوزارة، حسين جاسم، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الاستقرار الأمني والاقتصادي هما عاملان أساسيان في انتعاش البيئة الاستثمارية"، مبيناً، أن "قطاع الطرق هو واحد من القطاعات المستهدفة في الاستثمار في كل دول العالم".

وأضاف، أن "الاستثمار في العراق نشط في قطاعين فقط هما السكن والترفيه، لذلك لابد من أن يدخل القطاع الخاص في مجال عملية إنشاء الطرق وتشغيلها".

وأشار إلى، أن "الوزارة تواجه مشكلة في تشغيل الطرق بعد إنجازها"، مؤكداً "استعداد الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، لكن بشريطة أن يكون هناك مستثمرون حقيقيون".

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