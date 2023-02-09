وزير الخارجية يجتمع مع وزارة الخزانة الاميركية في واشنطن

2023/02/09 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واشنطن

عقد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، اجتماعا مع وزارة الخزانة الاميركية في واشنطن لبحث عدد من الملفات.

هذا ووصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مساء الأربعاء، إلى واشنطن في زيارة رسمية على رأس وفد عراقي رفيع، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية التي أكدت أنه سيبحث مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في القطاعات المختلفة، بالاستناد لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الجانبين.

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