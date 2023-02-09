اردوغان: عدد ضحايا الزلزال تجاوزت الـ 16 الف شخص

2023/02/09 | 17:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى أكثر من 16 ألف شخص.وقال أردوغان في تصريحات تابعها/ المركز الخبري الوطني/ إن “عدد […]

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