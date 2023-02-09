رئيسا الجمهورية والمحكمة الاتحاديَّة يبحثان ضرورة الحفاظ على صيانة الدستور

2023/02/09 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد .وبحث الطرفان بحسب بيان للمحكمة الاتحادية “ضرورة الحفاظ على صيانة الدستور باعتباره ضامن للحقوق والحريات العامة والخاصة وسيادة القانون ، والحفاظ على التداول السلمي للسلطة بما يضمن مشاركة الجميع بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية ومنها حق التصويت والانتخاب والترشيح” .

واوضح رئيس المحكمة الاتحادية أن “الغاية الاساسية من عمل المحكمة هو الحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي بغض النظر عن الدين او القومية او أي سبب اخر ، وضرورة الحفاظ على النظام الديمقراطي في العراق والحفاظ على وحدة العراق والحفاظ على استقلال القضاء وممارسة السلطات الاتحادية لاختصاصاتها الدستورية وفق مبدأ الفصل بين السلطات بما يضمن بناء دولة ديمقراطية حديثة “.

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