جهاز المخابرات العراقي يتحدث عن محاولات لإغراق العملة الوطنية

2023/02/09 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، المواطنين للتبليغ عن أي حالة مشبوهة من شأنها أن تعرقل مسار تصحيح السياسة المالية للدولة.

وذكر بيان للجهاز أنه “التزاماً بقرار مجلس الوزراء بتحديد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ومن أجل إيقاف محاولات إغراق عملتنا الوطنية ، ندعوكم للتبليغ عن أي حالة مشبوهة من شأنها أن تعرقل مسار تصحيح السياسة المالية للدولة وتؤثر في الامن الاقتصادي، عبر التواصل معنا على:

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الخطوط الساخنة المجانية :

( 424 – 400 )

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ارقام الواتساب

07801988637

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